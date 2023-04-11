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Россияне продолжают обустраивать госпитали в медучреждениях, обслуживают только солдат

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Вторник 11 апреля 2023 18:34
Россияне продолжают обустраивать госпитали в медучреждениях, обслуживают только солдат Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают обустраивать госпитали в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях. Оказывают помощь исключительно солдатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки, что в Луганской области, оккупанты используют, как военный госпиталь", - пишет пресс-служба.

В Кряковке было увеличено количество койкомест путем развертывания дополнительного палаточного городка. Получить медицинскую помощь позволяют только представителям оккупационных войск.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты используют больницу временно оккупированной Малой Белозерки в Запорожской области в качестве военного госпиталя.

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