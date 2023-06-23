Росіяни продовжують незаконну депортацію. Вивезли ще 600 українців, - ЦНС

За інформацією українських партизанів з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

Йдеться про мешканців Дебальцеве та Докучаєвська в Донецькій області й Старобільська в Луганській області. Саме там, за даними ЦНС, знаходяться табори розподілення, де мешканців тримають перед депортацією.

Надалі окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому "міністерству транспорту", яке повинно виділити автобуси. Водночас "міністерство охорони здоров’я" має забезпечити медичний супровід. І останнє, "головне управління МНС РФ" здійснює безпосереднє перевезення та супроводження українських громадян.

"Кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства", - наголосили в ЦНС.

Депортація українців до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Здебільшого росіяни концентрують увагу на депортації українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук також повідомляла, що в Росії змінюють імена та дати народження депортованих українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.