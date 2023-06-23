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Россияне продолжают незаконную депортацию. Вывезли еще 600 украинцев, - ЦНС

Фото: оккупанты депортировали еще 600 украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные продолжают проводить незаконную депортации украинцев. По данным партизан оккупанты с временно оккупированных территорий вывезли еще 600 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации украинских партизан с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

Речь идет о жителях Дебальцево и Докучаевска в Донецкой области и Старобельска в Луганской области. Именно там, по данным ЦНС, находятся лагеря распределения, где жителей держат перед депортацией.

В дальнейшем оккупационная администрация отдает указание так называемому "министерству транспорта", которое должно выделить автобусы. В то же время "министерство здравоохранения" должно обеспечить медицинское сопровождение. И последнее, "главное управление МЧС РФ" осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение украинских граждан.

"Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества", - подчеркнули в ЦНС.

Депортация украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В основном россияне концентрируют внимание на депортации украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Недавно стало известно, что кафиры планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май точно известно о 19 393 ребенка, которые были незаконно вывезены в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

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