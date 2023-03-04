Росіяни продовжують гатити по Куп'янську і Вовчанську: "врятували" будинки, є поранений

Так, за його даними, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я.

"У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок", - додав він.

Крім того, у с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік.

"Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

Крім цього, на ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів по акваторії й узбережжю Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська громада Миколаївської області.

Також окупанти обстрілювали Херсонську область понад 460 снарядами з мінометів. У Херсоні пошкоджено комунальне підприємство, одна людина загинула, ще десять отримали поранення.