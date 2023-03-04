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Россияне продолжают бить по Купянску и Волчанску: атаковали дома, есть раненый

Фото: РФ продолжает обстреливать приграничные районы Харьковськой области, есть раненый (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области снова подвергались обстрелам оккупантов. Целью РФ стали жилые дома, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, по его данным, в результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере 9 жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено заведение здравоохранения.

"В Волчанске Чугуевского района вражеским огнем поврежден частный жилой дом", - добавил он.

Кроме того, у с. Берестово Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 52-летний гражданский мужчина.

"Госпитализированный в состоянии средней тяжести", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

Кроме того, на утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.

Также оккупанты обстреливали Херсонскую область больше 460 снарядами из минометов. В Херсоне повреждено коммунальное предприятие, один человек погиб, еще десять получили ранения.

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