Россияне продолжают бить по Купянску и Волчанску: атаковали дома, есть раненый

Так, по его данным, в результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере 9 жилых домов, разрушены хозяйственные постройки и гаражи. Также повреждено заведение здравоохранения.

"В Волчанске Чугуевского района вражеским огнем поврежден частный жилой дом", - добавил он.

Кроме того, у с. Берестово Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 52-летний гражданский мужчина.

"Госпитализированный в состоянии средней тяжести", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

Кроме того, на утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.

Также оккупанты обстреливали Херсонскую область больше 460 снарядами из минометов. В Херсоне повреждено коммунальное предприятие, один человек погиб, еще десять получили ранения.