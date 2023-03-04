ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зранку російські окупанти обстріляли Нікополь: зайнялася пожежа

Новость на русском →
Нікополь, Субота 04 березня 2023 08:21
Зранку російські окупанти обстріляли Нікополь: зайнялася пожежа Фото: окупанти обстріляли Нікополь вранці 4 березня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор знову вдарив по Нікопольському району. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нікополь. Є руйнування", - розповів він.

За словами очільника регіону, у Нікополі пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач.

"Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили. Наслідки атак уточнюються. Території, куди поцілила російська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали", - додав Лисак.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним