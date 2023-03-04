Росіяни продовжують бити по Очаківській та Куцурубській громадам під Миколаєвом

На ранок суботи, 4 березня, ворог 7 разів бив з артилерії та мінометів по акваторії й узбережжю Очаківської громади. Також під удар потрапила і Куцурубська громада Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, вчора, 3 березня, о 10:45, 10:56, 11:47, 12:09, 13:10, 14:43, 17:36 ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії й узбережжю Очаківської громади.

"О 15:30 зафіксовано артилерійський обстріл за межами населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - розповів він.

Кім додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.