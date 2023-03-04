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Россияне продолжают бить по Очаковской и Куцурубской общинам под Николаевом

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Николаев, Суббота 04 марта 2023 08:39
Россияне продолжают бить по Очаковской и Куцурубской общинам под Николаевом Фото: россияне продолжают бить по Очаковской и Куцурубской общинам под Николаевом (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 4 марта, враг 7 раз бил из артиллерии и минометов по акватории и побережью Очаковской общины. Также под удар попала и Куцурубская община Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, вчера, 3 марта, в 10:45, 10:56, 11:47, 12:09, 13:10, 14:43, 17:36 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории и побережью Очаковской общины.

"В 15:30 зафиксирован артиллерийский обстрел за пределами населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

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Николаев Николаевская область
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