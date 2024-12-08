Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе: поліція нагадала правила безпеки

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, в Києві та низці областей вже було оголошено попередження про повітряну тривогу. Це відбулось на фоні запуску ворожих дронів.

Нагадаємо, що попередній раз повітряну тривогу у Києві оголошували в ніч з 7 на 8 грудня. Вона теж була пов'язана із загрозою застосування дронів, оскільки в бік столиці було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

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