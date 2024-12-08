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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (відбій)

Київ, Неділя 08 грудня 2024 00:06
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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (відбій) Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві близько опівночі, 8 грудня, була оголошена повітряна тривога. У бік столиці фіксувався рух російського дрона-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози повітряних атак залунала у Києві у суботу о 23:58.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, у бік Києві рухався ударний безпілотник противника, зокрема з південного напрямку.

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу &quot;Шахедів&quot; (відбій)

Оновлено: відбій тривоги

Близько першої години ночі у столиці заявили про відбій повітряної тривоги. Натомість у Київській області вона досі триває.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері у суботу, 7 грудня, російські загарбники запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе під час чергової повітряної атаки.

Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір України з південного та східного напрямків. Далі "Шахеди" під час маневрів "розсіялися" на значній частині території країни.

Додамо, як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко в своєму Telegram вчора ввечері, російські окупанти змогли піднакопичити "Шахеди" за кілька днів, й наразі фіксується "чимало пусків БПЛА".

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу &quot;Шахедів&quot; (відбій)

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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