Россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе: полиция напомнила правила безопасности

Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские территории дронами-камикадзе. Правоохранители напомнили о важных правилах безопасности во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Правоохранители напомнили, что самое важное во время воздушной тревоги - соблюдать правила поведения и как можно быстрее пройти в ближайшее укрытие.
Советы, как распознать БПЛА и обезопасить себя:
"Удерживайтесь от размещения в Интернете информации о месте полета или сбитии дрона", - добавили в полиции.
Отметим, что сегодня, 8 декабря, в Киеве и ряде областей уже было объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Это произошло на фоне запуска вражеских дронов.
Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в ночь с 7 на 8 декабря. Она тоже была связана с угрозой применения дронов, поскольку в сторону столицы было зафиксировано движение враждебных БПЛА.
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