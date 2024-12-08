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Россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе: полиция напомнила правила безопасности

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские территории дронами-камикадзе. Правоохранители напомнили о важных правилах безопасности во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Правоохранители напомнили, что самое важное во время воздушной тревоги - соблюдать правила поведения и как можно быстрее пройти в ближайшее укрытие.

Советы, как распознать БПЛА и обезопасить себя:

  • двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;
  • услышав подобный звук, старайтесь как можно быстрее попасть в укрытие: специализированные укрытия, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила "двух стен";
  • не оставайтесь в транспорте. Нужно отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;
  • не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций;
  • избегайте упавшего контакта с БПЛА, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасны для жизни!

"Удерживайтесь от размещения в Интернете информации о месте полета или сбитии дрона", - добавили в полиции.

 

Отметим, что сегодня, 8 декабря, в Киеве и ряде областей уже было объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Это произошло на фоне запуска вражеских дронов.

Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в ночь с 7 на 8 декабря. Она тоже была связана с угрозой применения дронов, поскольку в сторону столицы было зафиксировано движение враждебных БПЛА.

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