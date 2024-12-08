ua en ru
Пн, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Неділя 08 грудня 2024 15:15
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу Фото: дрони летять в напрямку Борисполя і Києва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 8 грудня, у Києві та низці областей України вдень оголосили тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської міської військової адміністрації.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав о 15:11 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим, о 15:02 і 15:10 військові попереджали, що в напрямку Борисполя зі сходу і в напрямку Києва з південного сходу летить ворожий БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, проте так відбувається вже протягом багатьох місяців.

У Києві та низці областей оголосили тривогу

Нагадаємо, що в ніч з 7 на 8 грудня у Києві також оголошували тривогу. Вона теж була пов'язана із загрозою застосування дронів, оскільки в бік столиці було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вдень 6 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину