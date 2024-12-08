У Києві та низці областей оголосили тривогу

У неділю, 8 грудня, у Києві та низці областей України вдень оголосили тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал Київської міської військової адміністрації.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав о 15:11 Сергій Попко, начальник КМВА. Перед цим, о 15:02 і 15:10 військові попереджали, що в напрямку Борисполя зі сходу і в напрямку Києва з південного сходу летить ворожий БпЛА. Де оголосили тривогу Станом на 15:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, проте так відбувається вже протягом багатьох місяців.