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Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе: поліція нагадала правила безпеки

Україна, Неділя 08 грудня 2024 16:48
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Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе: поліція нагадала правила безпеки Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують щоденно атакувати українські території дронами-камікадзе. Правоохоронці нагадали про важливі правила безпеки під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці нагадали, що найважливіше під час повітряної тривоги - дотримуватися правил поведінки та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

Поради, як розпізнати БПЛА та убезпечити себе:

  • двигун дрона-камікадзе гучний. Під час наближення в повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили;
  • почувши подібний звук, намагайтесь якнайшвидше потрапити до укриття: спеціалізовані укриття, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи або дотримуйтесь правила "двох стін";
  • не залишайтеся в транспорті. Потрібно відбігти якомога далі від дороги й там знайти можливе укриття;
  • не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо;
  • уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя!

"Утримуйтесь від розміщення в Інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона", - додали в поліції.

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, в Києві та низці областей вже було оголошено попередження про повітряну тривогу. Це відбулось на фоні запуску ворожих дронів.

Нагадаємо, що попередній раз повітряну тривогу у Києві оголошували в ніч з 7 на 8 грудня. Вона теж була пов'язана із загрозою застосування дронів, оскільки в бік столиці було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

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