Росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе: поліція нагадала правила безпеки

Росіяни продовжують щоденно атакувати українські території дронами-камікадзе. Правоохоронці нагадали про важливі правила безпеки під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Утримуйтесь від розміщення в Інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона", - додали в поліції.

Поради, як розпізнати БПЛА та убезпечити себе:

Правоохоронці нагадали, що найважливіше під час повітряної тривоги - дотримуватися правил поведінки та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, в Києві та низці областей вже було оголошено попередження про повітряну тривогу. Це відбулось на фоні запуску ворожих дронів.

Нагадаємо, що попередній раз повітряну тривогу у Києві оголошували в ніч з 7 на 8 грудня. Вона теж була пов'язана із загрозою застосування дронів, оскільки в бік столиці було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

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