Россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе: полиция напомнила правила безопасности

Россияне продолжают ежедневно атаковать украинские территории дронами-камикадзе. Правоохранители напомнили о важных правилах безопасности во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Правоохранители напомнили, что самое важное во время воздушной тревоги - соблюдать правила поведения и как можно быстрее пройти в ближайшее укрытие.

Советы, как распознать БПЛА и обезопасить себя:

двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы;

услышав подобный звук, старайтесь как можно быстрее попасть в укрытие: специализированные укрытия, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила "двух стен";

не оставайтесь в транспорте. Нужно отбежать подальше от дороги и там найти возможное укрытие;

не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций;

избегайте упавшего контакта с БПЛА, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасны для жизни!

"Удерживайтесь от размещения в Интернете информации о месте полета или сбитии дрона", - добавили в полиции.