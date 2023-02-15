Росіяни продовжують атакувати Херсон: жителів закликають не створювати масових скупчень

Повідомляється, що жителі Херсона, наражаючи себе на небезпеку, створюють масові скупчення біля банків, супермаркетів, пунктів видачі гуманітарної та кеш-допомоги.

"Ворог продовжує завдавати ударів по місту й області. Тож закликаємо жителів Херсона, Херсонщини не створювати масових скупчень, щоб убезпечити своє життя", - закликають у Мінреінтеграції.

Окрім того, у Херсоні заборонили фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Нагадаємо, що лише за минулу добу росіяни обстріляли Херсон та область 38 разів, двоє людей отримали поранення.

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