Росіяни прискорюють депортацію українців із захоплених районів до Росії

Як зазначає Центр, окупаційний режим збільшує темпи депортації українців з тимчасово окупованих територій під приводом "евакуації".

"Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області і Краснодарський край РФ. За доброю російською традицією, кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють занедбані санаторії та гуртожитки", - уточнюють у ЦНС.

Дедалі більше людей депортують з тимчасово окупованих районів Запорізької і Херсонської областей.

"Зазначимо, що для створення підґрунтя так званої "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів і посилюють обстріли, аби зробити життя місцевих нестерпним. Після чого оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію", - наголошує ЦНС.

Центр національного спротиву закликає цивільне населення тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українському уряду території.