Россияне ускоряют депортацию украинцев из захваченных районов в Россию

Как отмечает Центр, оккупационный режим увеличивает темпы депортации украинцев с временно оккупированных территорий под предлогом "эвакуации".

"Дополнительные средства на размещение украинцев получили Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ. По доброй российской традиции средства на размещение людей разворовывают, а депортированных размещают в антисанитарных условиях. Для людей выделяют заброшенные санатории и общежития", - уточняют в ЦНС.

Все большее количество людей депортируют из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

"Отметим, что для создания основы так называемой "эвакуации" россияне сначала прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. После чего объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию", - отмечает ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает гражданское население временно оккупированных территорий по возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.