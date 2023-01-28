Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: поврежден лицей, есть раненый

Российские войска вчера, 27 января, обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В селе Кондрашовка Купянского района российские снаряды повредили лицей. В селе Глубокое Харьковского района в результате обстрелов поврежден дом.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вчерашних обстрелов россиян есть раненый. Пострадавшим оказался 49-летний житель Петропавловки Чугуевского района. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, из-за недавних обстрелов оккупантов в Купянском районе погибли двое мирных жителей.

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