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Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: поврежден лицей, есть раненый

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Купянск, Суббота 28 января 2023 08:43
Россияне не прекращают обстрелы Харьковской области: поврежден лицей, есть раненый Фото: в результате обстрелов в Харьковской области пострадал мужчина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 27 января, обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В селе Кондрашовка Купянского района российские снаряды повредили лицей. В селе Глубокое Харьковского района в результате обстрелов поврежден дом.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вчерашних обстрелов россиян есть раненый. Пострадавшим оказался 49-летний житель Петропавловки Чугуевского района. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, из-за недавних обстрелов оккупантов в Купянском районе погибли двое мирных жителей.

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