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Росіяни припинять надання медпослуг українцям в окупації з 2024 року, - ЦНС

Фото: росіяни припинять надання медпослуг українцям в окупації з 2024 року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 2024 року в лікарнях на тимчасово окупованих територіях російські терористи почнуть приймати українців, які не мають медстрахування, як іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"Москва продовжує політику шантажу аби змусити українців отримувати паспорт Росії... Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги", - пише пресслужба. 

Отримати поліс можна лише за наявності триколору. Небажання українців отримувати паспорти терористів є головною причиною нововведень. 

Примусова "паспортизація" 

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення. 

Щодо паспортизації - ворог вдається до погроз й провокацій проти цивільних. Наприклад нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

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