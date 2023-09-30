Россияне прекратят предоставление медуслуг украинцам в оккупации с 2024 года, - ЦНС

С 2024 года в больницах на временно оккупированных территориях российские террористы начнут принимать украинцев, не имеющих медстрахования, как иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
"Москва продолжает политику шантажа, чтобы заставить украинцев получать паспорт России... То есть, украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи", - пишет пресс-служба.
Получить полис можно только при наличии триколора. Нежелание украинцев получать паспорта террористов является главной причиной нововведений.
Принудительная "паспортизация"
После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.
Относительно паспортизации - враг прибегает к угрозам и провокациям против гражданских. Например, недавно учеников старших классов, которые не имеют паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.
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