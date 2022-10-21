Росіяни припинили діяльність "держустанов" в одному з міст Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

"У місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади", - розповідають у Генштабі.

Берислав на мапі (натисність, щоб збільшити)

За даними українського військового командування, з міста також почали виїжджати колаборанти, які співпрацювали з росіянами. Вони втікають разом з сім'ями та майном.