Россияне прекратили деятельность "госучреждений" в одном из городов Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

"В городе Берислав Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей", - рассказывают в Генштабе.

По данным украинского военного командования, из города также начали выезжать колаборанты, которые сотрудничали с россиянами. Они сбегают вместе с семьями и имуществом.