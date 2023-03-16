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Росіяни примусово мобілізують ув'язнених в Луганській області, - Гайдай

Фото: колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me dom_channel)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації примусово мобілізують ув'язнених чоловіків на окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим.

"Все, що стосується колоній на території окупованої Луганської області, то там йдеться не про агітацію, а про примус", - повідомив Гайдай.

Він пояснив, що нині в ув'язнених немає вибору. Росіяни просто приїжджають та забирають всіх, кого вважають за потрібне.

"Ніхто з ними не панькається, немає жодної пропаганди, все це закінчилося. Потрібне гарматне м'ясо, і всі туди відправляються",- підкреслив колишній голова Луганської області.

Нагадаємо, Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Ми також повідомляли, що, за словами речника президента Сергія Никифорова Луганську ОВА може очолити військовий.

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