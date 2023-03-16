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Россияне принудительно мобилизуют заключенных в Луганской области, - Гайдай

Фото: бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me dom_channel)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая во время интервью с журналистом Василием Головановым.

"Все, что касается колоний на территории оккупированной Луганской области, то речь идет не об агитации, а о принуждении", - сообщил Гайдай.

Он пояснил, что в настоящее время в заключенных нет выбора. Россияне просто приезжают и забирают всех, кого считают нужным.

"Никто с ними не церемониться, нет ни одной пропаганды, все это закончилось. Нужно пушечное мясо, и все туда отправляются", - подчеркнул бывший глава Луганской области.

Напомним, Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Мы также сообщали, что, по словам представителя президента Сергея Никифорова Луганскую ОВА может возглавить военный.

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