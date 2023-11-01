Росіяни примусово мобілізують мешканців із окупованої Запорізької області, - ЦНС

Українські партизани повідомляють про примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За повідомленням партизанів, мобілізація здійснюється після отримання паспорта РФ.
"Мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують паспорт РФ, адже після отримання червоної макулатури вони повинні стати на облік у фейкові військкомати, де вже їм вручають повістку на мобілізацію та вимагають укласти контракт із ЗС РФ", - повідомляють у ЦНС.
Загалом, мобілізація відбувається у селах. Але, як вважають у центрі, він може поширитись на міста. Поки що вона прихована.
"Мобілізація відбувається загалом у селах, за стандартами політики Кремля, щоб приховати її початком у містах. Проте не варто думати, що вона промине міста, адже її масштаб розшириться згодом", - сказали у центрі.
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