Россияне принудительно мобилизуют жителей из оккупированной Запорожской области, - ЦНС

Украинские партизаны сообщают о принудительной мобилизации жителей временно оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По сообщению партизан, мобилизация производится после получения паспорта РФ.
"Мобилизация происходит после того, как местные получают паспорт РФ, ведь после получения красной макулатуры они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы, где уже им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с ВС РФ", - сообщают в ЦНС.
В общем, мобилизация происходит в деревнях. Но, как считают в центре, он может распространиться на города. Пока она скрыта.
"Мобилизация происходит в целом в селах, по стандартам политики Кремля, чтобы скрыть ее началом в городах. Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", - сказали в центре.
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