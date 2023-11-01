Россияне принудительно мобилизуют жителей из оккупированной Запорожской области, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По сообщению партизан, мобилизация производится после получения паспорта РФ.

"Мобилизация происходит после того, как местные получают паспорт РФ, ведь после получения красной макулатуры они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы, где уже им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с ВС РФ", - сообщают в ЦНС.

В общем, мобилизация происходит в деревнях. Но, как считают в центре, он может распространиться на города. Пока она скрыта.

"Мобилизация происходит в целом в селах, по стандартам политики Кремля, чтобы скрыть ее началом в городах. Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", - сказали в центре.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее, мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, тем самым оставив оккупантов без связи.

Также мы писали, что ФСБ России завезли на оккупированные территории Украины психологов, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.