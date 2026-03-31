Війна в Україні

Росіяни прикріплюють на "Шахеди" макети ракет, щоб налякати українську авіацію (фото)

01:50 31.03.2026 Вт
1 хв
Встановленням макетів ракет на дрони також росіяни намагаються привернути увагу перехоплювачів
aimg Маловічко Юлія
Фото: "Шахед" росіян з макетом ракети (Сергій Флеш Безкрестнов Telegram)

Ворог почав встановлювати макети ракет Р60 на дрони типу "Шахед". Ціль росіян - налякати Повітряні Сили ЗСУ та привернути увагу перехоплювачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрєстнова в Telegram.

Читайте також: РФ тестує нову тактику: "Шахеди" масовано атакують вдень, можливі ракети

"Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку "важливу" ціль, не зважаючи на ресурси. На це і розраховує ворог". - написав Безкрєстнов.

З його словами, наразі є потреба вигадати спосіб задля тооо, щоб розпісзнавати подбіні"Шахеди" з фальшивими ракетами.

Фото: модернізовані дрони тушками ракет (Сергій Безкрстнов)

Нагадаємо, що ворог продовжує вдосконалювати розробки з дронами, які вони спочаткк прозичили, а надалі запозичили технології з Ірану.

Наприклад, днями радник міністра оборони Сергій Безксрєстнов повідомив, що російські окупанти щодня скидають по Україні вісім мін з одного ударного дрона "Шахед". Вони розміщені під крилами безпілотників.

Війна в Україні Росіяни Ракети Дрони