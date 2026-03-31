Россияне прикрепляют на "Шахеды" макеты ракет, чтобы напугать украинскую авиацию: фото

"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель, несмотря на ресурсы. На это и рассчитывает враг". - написал Бескрестнов.

По его словам, сейчас есть потребность придумать способ для того, чтобы распознавать подбитые "Шахеты" с фальшивыми ракетами.

Фото: модернизированные дроны тушками ракет (Сергей Безкрстнов)

Напомним, что враг продолжает совершенствовать разработки с дронами, которые они изначально разработали, а в дальнейшем позаимствовали технологии из Ирана.