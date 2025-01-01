Росіяни позбавили прав українців в окупації, які не отримали паспорт РФ: що відомо

Інформаційний ресурс наводить приклад, як змінилося життя людей на тимчасово окупованих територіях починаючи з сьогоднішнього дня. Відтепер пільгова категорія українців, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Ліки доведеться купувати, що теж є проблемою. Постраждали насамперед люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики.

"А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові", - йдеться у повідомленні.