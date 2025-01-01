Росіяни позбавили прав українців в окупації, які не отримали паспорт РФ: що відомо

З 1 січня 2025 року росіяни позбавили будь-яких прав українців в окупації, які не отримали паспорт РФ. Зокрема, люди не можуть отримати ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс наводить приклад, як змінилося життя людей на тимчасово окупованих територіях починаючи з сьогоднішнього дня. Відтепер пільгова категорія українців, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Ліки доведеться купувати, що теж є проблемою. Постраждали насамперед люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики.
"А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні в ЦНС повідомляли, що з січня 2025 року Росія обмежить людей в окупації без російського паспорта як у правах на медицину, так і на роботу та соціальні виплати.
Також ми писали, що росіяни шукають у захопленій частині Херсонської області "безгосподарні земельні ділянки". Мова йде про власників земель, які покинули регіон через російські війська. Ворог планує продати ці ділянки.
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