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Росіяни хочуть продати земельні ділянки українців, які виїхали з окупації, - ЦНС

Неділя 29 грудня 2024 00:12
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Росіяни хочуть продати земельні ділянки українців, які виїхали з окупації, - ЦНС Фото: ворог в наступному році планує відібрати землі українців (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни шукають у тимчасово окупованій частині Херсонської області так звані "безгосподарчі земельні ділянки". Ворог планує їх продати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, станом на зараз місцевий "зерновий оператор", який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через російські війська.

"В наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки, тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників", - йдеться у повідомленні.

Водночас в ЦНС зауважили, що будь-які документи видані російською окупаційною адміністрацією не мають законної сили.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі національного спротиву інформували, що Росія зобов'язала аграріїв в окупації отримати водійські посвідчення трактористів-машиністів російського зразка до кінця грудня 2025 року. В іншому випадку, техніку фермерів конфіскують.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог в окупованому Мелітополі почне відбирати не лише "безхозне" житло. Зокрема, нерухомість українців відбиратимуть за борги.

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