Россияне лишили прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ: что известно

Информационный ресурс приводит пример, как изменилась жизнь людей на временно оккупированных территориях начиная с сегодняшнего дня. Отныне льготная категория украинцев, которая получала медикаменты, больше этого сделать не сможет. Лекарства придется покупать, что тоже является проблемой. Пострадали прежде всего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики.

"А вот приобрести жизненно необходимые лекарства на захваченных территориях практически невозможно. Если же и повезет их достать, то цены на них вдвое, а то и втрое выше рыночных", - говорится в сообщении.