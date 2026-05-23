Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині

За словами Карабанова, повторний обстріл міста пошкодив церкву "Світло Євангелія" в одному з мікрорайонів.

"Місце, куди люди приходили за молитвою, стало ціллю для російської зброї", — заявив керівник МВА.

Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і будівлі приватного сектору. За даними адміністрації, унаслідок цього удару ніхто не постраждав. На місці події працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Фото: Наслідки російського удару по Балаклії (t.me/vkarabanov)

Фото: Наслідки російського удару по Балаклії (t.me/DSNS_Kharkiv)

Це був не перший удар по Балаклії цього дня. Раніше два російські безпілотники влучили в центральну частину міста. Унаслідок тієї атаки поранення різного ступеня дістали четверо мешканців, їм надали медичну допомогу.

Унаслідок ударів по центру міста пошкоджено заклади культури, ліцей, підприємство цивільної інфраструктури, кафе та багатоквартирний житловий будинок. На місцях влучань також працюють усі профільні служби.