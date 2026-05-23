Росіяни спалили протестантську церкву на Харківщині

21:29 23.05.2026 Сб
2 хв
Удари по місту тривали один за одним, другий приліт спалив церкву
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки російського удару по Балаклії (t.me/vkarabanov)

23 травня російські війська повторно атакували Балаклію на Харківщині. Унаслідок удару пошкоджено будівлю церкви "Світло Євангелія", багатоквартирний будинок і споруди приватного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

За словами Карабанова, повторний обстріл міста пошкодив церкву "Світло Євангелія" в одному з мікрорайонів.

"Місце, куди люди приходили за молитвою, стало ціллю для російської зброї", — заявив керівник МВА.

Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і будівлі приватного сектору. За даними адміністрації, унаслідок цього удару ніхто не постраждав. На місці події працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Фото: Наслідки російського удару по Балаклії (t.me/vkarabanov)

Фото: Наслідки російського удару по Балаклії (t.me/DSNS_Kharkiv)

Це був не перший удар по Балаклії цього дня. Раніше два російські безпілотники влучили в центральну частину міста. Унаслідок тієї атаки поранення різного ступеня дістали четверо мешканців, їм надали медичну допомогу.

Унаслідок ударів по центру міста пошкоджено заклади культури, ліцей, підприємство цивільної інфраструктури, кафе та багатоквартирний житловий будинок. На місцях влучань також працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, удари по Балаклії стали частиною масованої атаки на Україну. У ніч на 23 травня Росія випустила по країні 124 ударні безпілотники типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори.

Сили ППО збили або подавили 102 з них, проте у дев'яти локаціях зафіксували влучання.

Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Унаслідок удару загинув чоловік, який отримав надважкі поранення, ще кількох людей шпиталізували.

