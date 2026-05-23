Россияне сожгли протестантскую церковь на Харьковщине

По словам Карабанова, повторный обстрел города повредил церковь "Свет Евангелия" в одном из микрорайонов.

"Место, куда люди приходили за молитвой, стало целью для российского оружия", - заявил руководитель МВА.

Также повреждены многоквартирный жилой дом и здания частного сектора. По данным администрации, в результате этого удара никто не пострадал. На месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Это был не первый удар по Балаклее в этот день. Ранее два российских беспилотника попали в центральную часть города. В результате той атаки ранения различной степени получили четверо жителей, им оказали медицинскую помощь.

В результате ударов по центру города повреждены учреждения культуры, лицей, предприятие гражданской инфраструктуры, кафе и многоквартирный жилой дом. На местах попаданий также работают все профильные службы.