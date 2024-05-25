Росіяни повторно обстріляли Харків: удар був по Центральному парку

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні не одноразово в місті пролунали вибухи. Попередні удари відбулись близько 16 години вечора.

Як повідомив Терехов, за попередніми даними, росіяни влучили в будівельний гіпермаркет. Відомо про 24 постраждалих та кількох загиблих. Детальніше по удар та наслідки в матеріалі РБК-Україна.

На даний удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

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