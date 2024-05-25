RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне повторно обстреляли Харьков: удар по Центральному парку

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. На этот раз удар пришелся по Центральному парку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - заявил Терехов.

 

Напомним, мы сообщали, что сегодня не раз в городе прогремели взрывы. Предыдущие удары произошли около 16 часов вечера.

Как сообщил Терехов, по предварительным данным, россияне попали в строительный гипермаркет. Известно о 24 пострадавших и нескольких погибших. Детальнее по удару и последствиям в материале РБК-Украина.

На этот удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты