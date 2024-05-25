Обстріл Харкова. У гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей, - Зеленський
У будівельному гіпермаркеті, який росіяни обстріляли сьогодні КАБами у Харкові, могли перебувати понад 200 людей. Відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову - по будівельному гіпермаркету - у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що такі російські удари були неможливими, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації.
"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку - це втрата наших людей", - додав він.
Обстріл гіпермаркету в Харкові
Близько 16:00 у Харкові пролунав вибух, після чого мер міста Ігор Терехов повідомив про можливий приліт у спальному районі міста. Пізніше з'ясувалося, що росіяни ударили двома КАБами по будівельному гіпермаркеті. Як видно з фото та відео в соцмережах, йдеться про Епіцентр.
Наразі відомо про 2 загиблих та 11 постраждалих, але багато людей вважаються зниклими безвісти. Детальніше - читайте за посиланням.
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