Обстріл Харкова. У гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей, - Зеленський

У будівельному гіпермаркеті, який росіяни обстріляли сьогодні КАБами у Харкові, могли перебувати понад 200 людей. Відомо про загиблих та поранених.

"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову - по будівельному гіпермаркету - у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що такі російські удари були неможливими, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації.

"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку - це втрата наших людей", - додав він.