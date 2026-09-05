Росіяни повторно атакували склади з продуктами на Одещині, спалахнула пожежа

За даними рятувальників, цей об'єкт уже зазнавав російських ударів раніше.

Цього разу ворог застосував ударні безпілотники. Внаслідок влучань загорілася складська будівля, призначена для зберігання продуктів харчування.

На місце оперативно прибули рятувальники. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, вони працювали над ліквідацією займання та зрештою загасили пожежу.

ДСНС також оприлюднила кадри з місця події, на яких видно наслідки нічної атаки та роботу рятувальників.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.