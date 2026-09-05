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Россияне повторно атаковали склады с продуктами в Одесской области, вспыхнул пожар

10:04 05.09.2026 Сб
1 мин
Спасатели показали кадры последствий ночной атаки
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска ночью 5 сентября снова атаковали инфраструктуру в Одесской области. В результате ударов загорелись склады с продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, этот объект уже терпел российские удары раньше.

В этот раз враг применил ударные беспилотники. В результате попаданий загорелось складское здание, предназначенное для хранения продуктов питания.

На место оперативно прибыли спасатели. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, они работали над ликвидацией возгорания и потушили пожар.

ГСЧС также обнародовала кадры с места происшествия, на которых видны последствия ночной атаки и работа спасателей.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Одесская область регулярно страдает от российских атак с применением ударных беспилотников.

В частности, 4 сентября россияне дважды атаковали складские помещения в Одесской области, где хранились продовольственные и промышленные товары.

В результате ударов были повреждены здания, а также возникли пожары, опрокинувшиеся на грузовые автомобили.

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