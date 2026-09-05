Россияне повторно атаковали склады с продуктами в Одесской области, вспыхнул пожар

По данным спасателей, этот объект уже терпел российские удары раньше.

В этот раз враг применил ударные беспилотники. В результате попаданий загорелось складское здание, предназначенное для хранения продуктов питания.

На место оперативно прибыли спасатели. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, они работали над ликвидацией возгорания и потушили пожар.

ГСЧС также обнародовала кадры с места происшествия, на которых видны последствия ночной атаки и работа спасателей.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.