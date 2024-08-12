Росіяни повідомляють про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою
Біля військового аеродрому Чкаловський у підмосковному Щелковому вночі збивали дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Канал пише, що про атаку дронів на аеродром повідомили місцеві жителі та Z-канали. Зокрема про удар написав ВЧК-ОДПУ, опублікувавши відео зі звуками стрілянини.
За даними ASTRA, у Щелковому оголошували повітряну тривогу.
Офіційної інформації наразі немає.
Також у ніч на 12 серпня у небі над Курсьhttps://t.me/RBC_ua_news/106543ком (РФ) знову пролунало кілька вибухів. За твердженнями російської влади, спрацювала система ППО.
Про вибухи в Курську також повідомлялося у ніч проти 11 серпня. Тоді, за даними РФ, нібито збита "українська ракета" впала на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
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