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Росіяни повідомляють про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою

Понеділок 12 серпня 2024 05:00
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Росіяни повідомляють про атаку дронів на військовий аеродром під Москвою Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Біля військового аеродрому Чкаловський у підмосковному Щелковому вночі збивали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Канал пише, що про атаку дронів на аеродром повідомили місцеві жителі та Z-канали. Зокрема про удар написав ВЧК-ОДПУ, опублікувавши відео зі звуками стрілянини.

За даними ASTRA, у Щелковому оголошували повітряну тривогу.

Офіційної інформації наразі немає.

Також у ніч на 12 серпня у небі над Курсьhttps://t.me/RBC_ua_news/106543ком (РФ) знову пролунало кілька вибухів. За твердженнями російської влади, спрацювала система ППО.

Про вибухи в Курську також повідомлялося у ніч проти 11 серпня. Тоді, за даними РФ, нібито збита "українська ракета" впала на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

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