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Россияне сообщают об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

Понедельник 12 августа 2024 05:00
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Россияне сообщают об атаке дронов на военный аэродром под Москвой Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Возле военного аэродрома Чкаловский в подмосковном Щелково ночью сбивали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Канал пишет, что об атаке дронов на аэродром сообщили местные жители и Z-каналы. В частности об ударе написал ВЧК-ОГПУ, опубликовав видео со звуками стрельбы.

По данным ASTRA, в Щелково объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации пока нет.

Также в ночь на 12 августа в небе над Курском (РФ) вновь прозвучало несколько взрывов. По утверждениям российских властей, сработала система ПВО.

О взрывах в Курске также сообщалось в ночь на 11 августа. Тогда, по данным РФ, якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом, в результате чего возник пожар.

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