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Росіяни повідомляють про атаку безпілотника на Москву

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мер Москви Собянін заявив, що російську столицю нібито атакував безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Собянін переконує, що російські сили ППО збили дрон в районі Подольська.

Руйнувань і постраждалих, за його словами, немає.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород ввечері 30 серпня повідомляли про вибухи.

Удари по території РФ дальнобійною західною зброєю

Цього тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умеров проводять зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Умєров за результатами зустрічі з Остіном нічого не повідомив по темі дозволу на удари по РФ. Пентагон теж не прокоментував це питання.

Вчора, 31 серпня, Умеров заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена досі розглядає його запит щодо зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглибину території Росії.

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