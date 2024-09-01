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Россияне сообщают об атаке беспилотников на Москву

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мэр Москвы Собянин заявил, что российскую столицу якобы атаковал беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Собянин убеждает, что российские силы ПВО сбили дрон в районе Подольска.

Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.

Обновлено в 02:43. Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Разрушений и пострадавших, по словам чиновника, нет.

Напомним, в российском городе Белгород вечером 30 августа сообщали о взрывах .

Удары по территории РФ дальнобойным западным оружием

На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят встречи с представителями администрации Джо Байдена , стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ. Пентагон тоже не прокомментировал этот вопрос .

Вчера, 31 августа, Умеров заявил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор рассматривает его запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов в глубину территории России.

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