Россияне сообщают об атаке беспилотников на Москву

Напомним, в российском городе Белгород вечером 30 августа сообщали о взрывах .

Удары по территории РФ дальнобойным западным оружием

На этой неделе глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят встречи с представителями администрации Джо Байдена , стремясь убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ. Пентагон тоже не прокомментировал этот вопрос .

Вчера, 31 августа, Умеров заявил, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор рассматривает его запрос о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов в глубину территории России.

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