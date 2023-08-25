Россияне возвращают домой жителей оккупированных территорий, которых ранее "эвакуировали"
Российские оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые находятся непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать их как так называемый "живой щит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что "деэвакуацию" начали с жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск.
Гауляйтеры также объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение российской армии в помещениях школ.
"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", - добавляют в ЦНС.
Депортация украинцев в РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В частности, с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ вывезли 600 украинцев из временно оккупированных регионов.
При этом активнее всего россияне "эвакуируют" украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.
Так, в августе захватчики вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в РФ.
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