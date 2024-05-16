Росіяни поцілили ракетою в об’єкт цивільної інфраструктури у Миколаєві

Під час ракетної атаки на Миколаїв з боку Росії вдень 15 травня було уражено об’єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Крім того, у Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів, а також приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей. Медичну допомогу їм надано амбулаторно. У Миколаївському районі під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.