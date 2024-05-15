У Миколаєві пролунав вибух, росіяни вдарили по місту

Вибух у Миколаєві пролунав у середу, 15 травня. Військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у Telegram.

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав міський голова.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами балістики зі сходу та півдня. Майже у половині областей України була оголошена повітряна тривога.

У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32.

Оновлено об 11:50

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що місто атакували. За його словами, зафіксовано два "прильоти".

Карта повітряних тривог станом на 11:40