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У Миколаєві пролунав вибух, росіяни вдарили по місту

Миколаїв, Середа 15 травня 2024 11:45
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У Миколаєві пролунав вибух, росіяни вдарили по місту Фото: у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Миколаєві пролунав у середу, 15 травня. Військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у Telegram.

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", - написав міський голова.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами балістики зі сходу та півдня. Майже у половині областей України була оголошена повітряна тривога.

У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32.

Оновлено об 11:50

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що місто атакували. За його словами, зафіксовано два "прильоти".

Карта повітряних тривог станом на 11:40

У Миколаєві пролунав вибух, росіяни вдарили по місту

Обстріли України

Російські загарбники майже щоденно атакують Україну дронами-камікадзе. Крім того, окупанти відновили комбіновані обстріли, атакуючи українську енергетику. Росіяни застосовують ракети різних типів та безпілотники.

До прикладу, минулої ночі, 14 травня, російська армія випустила по Україні 18 "Шахедів". Сили ППО збили всі ворожі дрони.

Додамо, що на тлі масованих атак Росії ситуація зі світлом в Україні погіршилася. Вчора та сьогодні вводилися екстрені відключення світла для населення. Більше про відключення світла - у матеріалі РБК-Україна.

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