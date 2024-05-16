Россияне попали ракетой в объект гражданской инфраструктуры в Николаеве
Во время ракетной атаки на Николаев со стороны России днем 15 мая был поражен объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.
Кроме того, в Николаеве взрывной волной повреждены окна, крыша и фасад многоэтажного дома, магазина, автосалонов, а также частные автомобили.
Ранения получили шесть человек. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.
В Николаевском районе под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская громада. Пострадавших нет.
Напомним, 15 мая днем россияне обстреляли Николаев. По словам Кима, в городе было зафиксировано два "прилета".
До этого военные предупреждали об угрозе баллистики в восточных и южных областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.