Росіяни поцілили КАБом в будинок у Гуляйполі: постраждала родина з дітьми

Фото: РФ поцілила КАБом в будинок у Гуляйполі, постраждала родина з дітьми (Getty Images)

Росіяни завдали мінімум шість ударів по Гуляйполю 8 лютого. Один з КАБів влетів в будинок, постраждала родина з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Мінімум 6 ударів завдали росіни по прифронтовому Гуляйполю", - розповів він. За словами голови ОВА, батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. "Російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії", - зазначив Федоров.



Наслідки обстрілу Гуляйполя 8 лютого (t.me/ivan_fedorov_zp) Він додав, що постраждалим надана медична допомога.