Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми

Фото: РФ попала КАБом в дом в Гуляйполе, пострадала семья с детьми (Getty Images)

Россияне нанесли минимум шесть ударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, пострадала семья с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Минимум 6 ударов нанесли росины по прифронтовому Гуляйполю", - рассказал он. По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя. "Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил Федоров.



Последствия обстрела Гуляйполя 8 февраля (t.me/ivan_fedorov_zp) Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.