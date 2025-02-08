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Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми

Запорожье, Суббота 08 февраля 2025 13:36
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Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми Фото: РФ попала КАБом в дом в Гуляйполе, пострадала семья с детьми (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне нанесли минимум шесть ударов по Гуляйполю 8 февраля. Один из КАБов влетел в дом, пострадала семья с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Минимум 6 ударов нанесли росины по прифронтовому Гуляйполю", - рассказал он.

По словам главы ОВА, родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя.

"Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил Федоров.
Россияне попали КАБом в дом в Гуляйполе: пострадала семья с детьми
Последствия обстрела Гуляйполя 8 февраля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Он добавил, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстрелы Гуляйполя

Российские войска постоянно обстреливают Гуляйполе Запорожской области. Часто оккупанты атакуют город КАБами.

Например, летом прошлого года россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно в Гуляйполе Запорожской области.

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