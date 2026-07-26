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Росіяни поцілили "Бандероллю" прямо у житловий будинок у Харкові: є загиблий

09:38 26.07.2026 Нд
2 хв
Серед постраждалих унаслідок атаки є діти
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС України (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Спочатку мер повідомив про влучання "Бандеролі" у Слобідському районі та зазначив, що інформація про наслідки уточнюється.

Згодом Терехов уточнив, що ракета влучила у приватний житловий будинок. За його словами, внаслідок атаки є поранені, а на місці працюють усі профільні служби.

Пізніше міський голова повідомив, що станом 09:21 відомо про одного загиблого та трьох поранених. Серед постраждалих є дитина.

Ще через десять хвилин кількість постраждалих зросла до шести. Серед них - двоє дітей. Крім того, внаслідок удару пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

За даними очільника Харківської ОВа Олега Синєгубова, станом на 10:04 кількість поранених склала 9 людей, серед них двоє дітей.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Що відомо про постраждалих

Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару по Слобідському району Харкова загинула 40-річна жінка.

За його словами, станом на цей момент відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них - 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Хлопчика з вибуховим пораненням госпіталізували. Дівчина зазнала гострої реакції на стрес, медики надали їй допомогу на місці.

Також постраждали чоловіки віком 54, 65 і 85 років, а також жінки віком 34, 45, 53 і 65 років.

Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали удару по передмістю Харкова. Внаслідок атаки загинули люди, ще багато цивільних дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що окупанти тричі атакували територію інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти" у Харкові. Внаслідок ударів загинули двоє працівників компанії та водій партнера-перевізника, ще кілька співробітників отримали поранення.

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